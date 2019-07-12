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ремонт стиральных машин

Ремонт стиральных машин на дому в Москве – недорого!

Выезд и диагностика – бесплатно!
Звоните: +7(499) 288-23-05

«Стиралкин» – специализированный сервисный центр по ремонту стиральных машин на дому. Мы ремонтируем стиральные машины любых марок и моделей вне зависимости от типа неисправности. Наши мастера имеют сертификаты и большой опыт ремонта, поэтому справятся с любой поломкой в кратчайшие сроки.
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Быстро

Быстро

Выезд мастера от 30 минут после оформления заявки. Среднее время ремонта стиральной машины 40 минут.

Удобно

Удобно

Все работы выполняются на дому. Мастер приедет в удобное время и выполнит ремонт за 1 визит.

Выгодно

Выгодно

Невысокая стоимость услуг и запчастей – от 500 рублей. Выезд и диагностика – бесплатно.

Качественно

Качественно

Используем оригинальные запчасти. Проверяем технику после работ и предоставляем гарантию до 2-х лет.

Закажите ремонт стиральной машины на дому через наш сайт –
получите приятную 10 % скидку

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Стоимость ремонта стиральных машин на дому

При заказе услуг дарим 100 % скидку на выполненную диагностику

Неисправность, проблемный узел Цена в рублях
от до
Не сливает воду
Устранение засора 600 1000
Замена сливного насоса (помпы) 700 2500
Ремонт электронного модуля управления 1000 6000
Восстановление проводки 800 1500
Не включается
Замена сетевого фильтра 500 700
Восстановление проводки 800 1500
Ремонт электронного модуля управления 1000 6000
Замена устройства блокировки люка 500 1600
Не крутит барабан
Ремонт электродвигателя 1000 3500
Замена ремня привода 500 1500
Замена подшипника 2500 7000
Извлечение постороннего предмета 500 1800
Восстановление проводки 800 1500
Ремонт электронного модуля управления 1000 6000
Течет
Замена манжеты 500 2300
Чистка дозатора 500 1900
Замена сливного/заливного патрубка 500 800
Замена сливного насоса (помпы) 700 2500
Не отжимает
Устранение засора 600 1000
Замена сливного насоса (помпы) 700 2500
Ремонт электродвигателя 1000 3500
Замена ремня привода 500 1500
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) 500 2700
Не греет воду
Замена датчика температуры 500 700
Восстановление проводки 800 1500
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) 500 2700
Ремонт электронного модуля управления 1000 6000
Выбивает пробки (УЗО, автомат)
Ремонт электродвигателя 1000 3500
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) 500 2700
Ремонт электронного модуля управления 1000 6000
Не открывается дверца
Устранение засора 600 1000
Замена сливного насоса (помпы) 700 2500
Замена внутренней части механизма дверцы 500 1900
Замена устройства блокировки люка 500 1600
Не набирает воду
Восстановление проводки 800 1500
Замена заливного клапана 500 1700
Замена Аквастопа 500 1500
Ремонт электронного модуля управления 1000 6000
Не выполняет программу
Ремонт электронного модуля управления 1000 6000
Восстановление проводки 800 1500
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) 500 2700
Замена сливного насоса (помпы) 700 2500
Ремонт электродвигателя 1000 3500
Сильно шумит, прыгает
Устранение засора 600 1000
Замена подшипника 2500 7000
Замена амортизаторов 1000 2500
Извлечение постороннего предмета 500 1800
Диагностика (бесплатно при выполнении ремонта) 500

Вызов мастера на дом и этапы ремонта

Мастер приедет с необходимыми запчастями и выполнит ремонт за 1 визит

Позвоните по тел. +7 (499) 288-23-05

Позвоните по тел. +7 (499) 288-23-05 или оставьте заявку на сайте. Опишите проблему, сообщите марку и модель стиральной машинки. Более детальная информация поможет мастеру тщательнее спланировать приезд.

Мастер приедет к оговоренному времени и проведет диагностику

Мастер приедет к оговоренному времени и проведет диагностику. Выявив неисправность он назовет точную стоимость ремонта стиральной машины, а так-же необходимость замены изношенных деталей на новые.

Если стоимость ремонта вас устроит, мастер приступит к работе

Если стоимость ремонта вас устроит, мастер приступит к работе. Устранив поломку и проверив исправность стиральной машины, он даст рекомендации по ее правильной эксплуатации, при соблюдении которых машинка прослужит долгие годы.

После вы оплачиваете услуги мастера удобным для вас способом

В завершении ремонта мастер выпишет гарантийную квитанцию. Длительность гарантийного срока зависит от марки и возраста стиральной машины. После вы оплачиваете услуги мастера удобным для вас способом.

Ремонтируем стиральные машины любых марок и моделей

У нас работают только квалифицированные мастера с опытом от 5 лет

Aeg Amana Amica Ardo Asko Atlant Bauknecht Beko Berg Blomberg Bomann Bompani Бош Brandt Broan Канди Daewoo De Dietrich Electrolux Elenberg Euronova Eurosoba Fagor Frigidaire Gaggenau General Electric Gorenje Haier Hansa Hisense Hoover Hotpoint-Ariston Индезит Kaiser Kenmore Korting Kraft Kuppersbusch Leran LG Mabe Maunfeld Maytag Midea Миле Neff Panasonic Qilive Rotel Самсунг Sanyo Schaub Lorenz Selecline Sharp Сименс Smeg Teka V-ZUG Vestel Vestfrost Weissgauff Вирпул Занусси Zerowatt

Отзывы о наших мастерах

Работаем с 2007 года – больше 10 000 благодарных клиентов

Устранили протечку

Обнаружила, что машинка протекла во время работы и залила мне ванную. Ваш мастер Андрей приехал через полтора часа и за 15 минут все устранил - сказал что причиной был патрубок. Гарантию дал 12 месяцев, все быстро, чисто и аккуратно. Спасибо.

2019-07-12 Елена Костюченко,

В один прекрасный момент машинка не включилась

В один прекрасный момент машинка не включилась. Позвонила вам и вызвала мастера. Приехал Артем и через две минуты сказал, что машинка не включается из-за кнопки включения. На ремонт у него ушло не больше часа и стиралка включилась. Спасибо.

2019-07-16 Анастасия Миронова,

Благодарна за очень быстрый ремонт моей стиральной машины

Хочу выразить благодарность мастеру Артему за профессиональное отношение к своим обязанностям. Пунктуальный и аккуратный молодой человек. 17 января прибыл ко мне точно в оговоренное время и починил мою машинку от засора за несколько минут. Я была очень рада такой оперативности - думала растянется ремонт на несколько дней. Спасибо ему.

2019-01-18 Лариса Васильевна ,

Заменили насос на стиральной машине за час

Благодарю мастера Александра. Заменил насос стиральной машины менее чем за пол часа. Если будут какие поломки еще со стиралкой - обращусь еще, да и знакомым порекомендую. Спасибо.

2019-06-18 Алексей Кравчун,

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