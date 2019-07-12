«Стиралкин» – специализированный сервисный центр по ремонту стиральных машин на дому. Мы ремонтируем стиральные машины любых марок и моделей вне зависимости от типа неисправности. Наши мастера имеют сертификаты и большой опыт ремонта, поэтому справятся с любой поломкой в кратчайшие сроки.
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Быстро
Выезд мастера от 30 минут после оформления заявки. Среднее время ремонта стиральной машины 40 минут.
Удобно
Все работы выполняются на дому. Мастер приедет в удобное время и выполнит ремонт за 1 визит.
Выгодно
Невысокая стоимость услуг и запчастей – от 500 рублей. Выезд и диагностика – бесплатно.
Качественно
Используем оригинальные запчасти. Проверяем технику после работ и предоставляем гарантию до 2-х лет.
Закажите ремонт стиральной машины на дому через наш сайт –
получите приятную 10 % скидку
При заказе услуг дарим 100 % скидку на выполненную диагностику
|Неисправность, проблемный узел
|Цена в рублях
|от
|до
|Не сливает воду
|Устранение засора
|600
|1000
|Замена сливного насоса (помпы)
|700
|2500
|Ремонт электронного модуля управления
|1000
|6000
|Восстановление проводки
|800
|1500
|Не включается
|Замена сетевого фильтра
|500
|700
|Восстановление проводки
|800
|1500
|Ремонт электронного модуля управления
|1000
|6000
|Замена устройства блокировки люка
|500
|1600
|Не крутит барабан
|Ремонт электродвигателя
|1000
|3500
|Замена ремня привода
|500
|1500
|Замена подшипника
|2500
|7000
|Извлечение постороннего предмета
|500
|1800
|Восстановление проводки
|800
|1500
|Ремонт электронного модуля управления
|1000
|6000
|Течет
|Замена манжеты
|500
|2300
|Чистка дозатора
|500
|1900
|Замена сливного/заливного патрубка
|500
|800
|Замена сливного насоса (помпы)
|700
|2500
|Не отжимает
|Устранение засора
|600
|1000
|Замена сливного насоса (помпы)
|700
|2500
|Ремонт электродвигателя
|1000
|3500
|Замена ремня привода
|500
|1500
|Замена нагревательного элемента (ТЭНа)
|500
|2700
|Не греет воду
|Замена датчика температуры
|500
|700
|Восстановление проводки
|800
|1500
|Замена нагревательного элемента (ТЭНа)
|500
|2700
|Ремонт электронного модуля управления
|1000
|6000
|Выбивает пробки (УЗО, автомат)
|Ремонт электродвигателя
|1000
|3500
|Замена нагревательного элемента (ТЭНа)
|500
|2700
|Ремонт электронного модуля управления
|1000
|6000
|Не открывается дверца
|Устранение засора
|600
|1000
|Замена сливного насоса (помпы)
|700
|2500
|Замена внутренней части механизма дверцы
|500
|1900
|Замена устройства блокировки люка
|500
|1600
|Не набирает воду
|Восстановление проводки
|800
|1500
|Замена заливного клапана
|500
|1700
|Замена Аквастопа
|500
|1500
|Ремонт электронного модуля управления
|1000
|6000
|Не выполняет программу
|Ремонт электронного модуля управления
|1000
|6000
|Восстановление проводки
|800
|1500
|Замена нагревательного элемента (ТЭНа)
|500
|2700
|Замена сливного насоса (помпы)
|700
|2500
|Ремонт электродвигателя
|1000
|3500
|Сильно шумит, прыгает
|Устранение засора
|600
|1000
|Замена подшипника
|2500
|7000
|Замена амортизаторов
|1000
|2500
|Извлечение постороннего предмета
|500
|1800
|Диагностика (бесплатно при выполнении ремонта)
|500
Мастер приедет с необходимыми запчастями и выполнит ремонт за 1 визит
Позвоните по тел. +7 (499) 288-23-05 или оставьте заявку на сайте. Опишите проблему, сообщите марку и модель стиральной машинки. Более детальная информация поможет мастеру тщательнее спланировать приезд.
Мастер приедет к оговоренному времени и проведет диагностику. Выявив неисправность он назовет точную стоимость ремонта стиральной машины, а так-же необходимость замены изношенных деталей на новые.
Если стоимость ремонта вас устроит, мастер приступит к работе. Устранив поломку и проверив исправность стиральной машины, он даст рекомендации по ее правильной эксплуатации, при соблюдении которых машинка прослужит долгие годы.
В завершении ремонта мастер выпишет гарантийную квитанцию. Длительность гарантийного срока зависит от марки и возраста стиральной машины. После вы оплачиваете услуги мастера удобным для вас способом.
Работаем с 2007 года – больше 10 000 благодарных клиентов
Обнаружила, что машинка протекла во время работы и залила мне ванную. Ваш мастер Андрей приехал через полтора часа и за 15 минут все устранил - сказал что причиной был патрубок. Гарантию дал 12 месяцев, все быстро, чисто и аккуратно. Спасибо.2019-07-12 Елена Костюченко,
В один прекрасный момент машинка не включилась. Позвонила вам и вызвала мастера. Приехал Артем и через две минуты сказал, что машинка не включается из-за кнопки включения. На ремонт у него ушло не больше часа и стиралка включилась. Спасибо.2019-07-16 Анастасия Миронова,
Хочу выразить благодарность мастеру Артему за профессиональное отношение к своим обязанностям. Пунктуальный и аккуратный молодой человек. 17 января прибыл ко мне точно в оговоренное время и починил мою машинку от засора за несколько минут. Я была очень рада такой оперативности - думала растянется ремонт на несколько дней. Спасибо ему.2019-01-18 Лариса Васильевна ,
Благодарю мастера Александра. Заменил насос стиральной машины менее чем за пол часа. Если будут какие поломки еще со стиралкой - обращусь еще, да и знакомым порекомендую. Спасибо.2019-06-18 Алексей Кравчун,
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