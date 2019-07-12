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Устранили протечку Обнаружила, что машинка протекла во время работы и залила мне ванную. Ваш мастер Андрей приехал через полтора часа и за 15 минут все устранил - сказал что причиной был патрубок. Гарантию дал 12 месяцев, все быстро, чисто и аккуратно. Спасибо. 2019-07-12 Елена Костюченко,

В один прекрасный момент машинка не включилась В один прекрасный момент машинка не включилась. Позвонила вам и вызвала мастера. Приехал Артем и через две минуты сказал, что машинка не включается из-за кнопки включения. На ремонт у него ушло не больше часа и стиралка включилась. Спасибо. 2019-07-16 Анастасия Миронова,

Благодарна за очень быстрый ремонт моей стиральной машины Хочу выразить благодарность мастеру Артему за профессиональное отношение к своим обязанностям. Пунктуальный и аккуратный молодой человек. 17 января прибыл ко мне точно в оговоренное время и починил мою машинку от засора за несколько минут. Я была очень рада такой оперативности - думала растянется ремонт на несколько дней. Спасибо ему. 2019-01-18 Лариса Васильевна ,

Заменили насос на стиральной машине за час Благодарю мастера Александра. Заменил насос стиральной машины менее чем за пол часа. Если будут какие поломки еще со стиралкой - обращусь еще, да и знакомым порекомендую. Спасибо. 2019-06-18 Алексей Кравчун,